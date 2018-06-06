Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, özellikle amatör olarak spor yapan hemşerileri için yatırımlarına hız kesmeden sürdürüyor. Uzuntarla Mahallesi’nde park ve futbol sahası 1.300 m2 alan üzerinde hizmete sunuldu. Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Parkı 2.100 m2 ve Gençlik Parkı 3.400 m2 alan üzerinde kuruldu. Yapımı tamamlanan Sarımeşe Mahallesi, Sarımeşe Futbol Sahası ve Ataevler Mahallesi Vefa Futbol Sahası da ışıklandırıldı.
Bugün 12:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:19 TSİ )
Kartepe’de futbol sahaları ışıl ışıl
Kartepe Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yapımı biten spor sahaları ve parkların aydınlatmalarını da tamamladı.
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Bugün 12:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz