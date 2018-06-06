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Kartepe’de futbol sahaları ışıl ışıl

Kartepe Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yapımı biten spor sahaları ve parkların aydınlatmalarını da tamamladı.

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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, özellikle amatör olarak spor yapan hemşerileri için yatırımlarına hız kesmeden sürdürüyor. Uzuntarla Mahallesi’nde park ve futbol sahası 1.300 m2 alan üzerinde hizmete sunuldu. Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Parkı 2.100 m2 ve Gençlik Parkı 3.400 m2 alan üzerinde kuruldu. Yapımı tamamlanan Sarımeşe Mahallesi, Sarımeşe Futbol Sahası ve Ataevler Mahallesi Vefa Futbol Sahası da ışıklandırıldı.

Bugün 12:18 TSİ - Spor

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