Bizim Ford tozu dumana kattı!

Ford MotorSport Türkiye pilotları, Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Akdeniz Rallisi’nde 5 ekiple birden podyumda yer alarak üstünlüklerini gösterdi. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen ve kazanılan puanların aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’na da etki ettiği 2018 sezonunun ikinci ayağı Akdeniz Rallisi’nde Ford Motor Sport Türkiye 5 ekibiyle podyumda yer aldı.