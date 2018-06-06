Ford MotorSport Türkiye pilotları, Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Akdeniz Rallisi’nde 5 ekiple birden podyumda yer alarak üstünlüklerini gösterdi. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen ve kazanılan puanların aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’na da etki ettiği 2018 sezonunun ikinci ayağı Akdeniz Rallisi’nde Ford Motor Sport Türkiye 5 ekibiyle podyumda yer aldı.
Bugün 12:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:20 TSİ )
Bizim Ford tozu dumana kattı!
Kocaeli’nin de doğal temsilcisi olan Ford Motor Sport, Akdeniz Rallisi’nde tozu dumana kattı!
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Bugün 12:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz