FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ali Ü. ve Mustafa K’ın etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğu ifadeler kapsamında yeni bir dosya açıldı. Bu dosya ile birlikte Yargıtay’dan yeni dosya açıldığı gerekçesi ile birleşerek geri gönderildi. Yeni dosya içeriği hakkında Kocaeli Ticaret Odası eski Başkanı Murat Özdağ 4. Ağır ceza mahkemesinde yeniden yargılandı. Yeni açılan dosyada geçen konular hakkında mahkeme heyeti Kocaeli Ticaret Odası eski Başkanı Murat Özdağ’a sorular sordu. Özdağ bu sorulara tek tek cevap verdi. Mahkeme tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi. Murat Özdağ' ın akşam saatlerinde tahliye olması bekleniyor.
Bugün 12:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:25 TSİ )
Murat Özdağ, tahliye oluyor
FETÖ/PDY soruşturma kapsamında tutuklu bulunan KOTO eski Başkanı Murat Özdağ tahliye oluyor.
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Bugün 12:19 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorumlar
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Cengiz - Değermiydibe saçın sakalın ağarmış,onurun haysiyetin iki paralık olmuş değermiydi?
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