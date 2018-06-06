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Murat Özdağ, tahliye oluyor

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında tutuklu bulunan KOTO eski Başkanı Murat Özdağ tahliye oluyor.

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FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ali Ü. ve Mustafa K’ın etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğu ifadeler kapsamında yeni bir dosya açıldı. Bu dosya ile birlikte Yargıtay’dan yeni dosya açıldığı gerekçesi ile birleşerek geri gönderildi. Yeni dosya içeriği hakkında Kocaeli Ticaret Odası eski Başkanı Murat Özdağ 4. Ağır ceza mahkemesinde yeniden yargılandı. Yeni açılan dosyada geçen konular hakkında mahkeme heyeti Kocaeli Ticaret Odası eski Başkanı Murat Özdağ’a sorular sordu. Özdağ bu sorulara tek tek cevap verdi. Mahkeme tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi. Murat Özdağ' ın akşam saatlerinde tahliye olması bekleniyor.

Bugün 12:19 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
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Cengiz - Değermiydibe saçın sakalın ağarmış,onurun haysiyetin iki paralık olmuş değermiydi?

Yanıtla . 0Beğen 06 Haziran 15:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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