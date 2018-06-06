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CHP’ye çirkin saldırı!

CHP’nin kentin farklı noktalarına astığı Muharrem İnce’li pankartlar kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtılarak yerlere atıldı. İl Başkanı Sarıbay, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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Seçimlere sayılı günler kala Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan siyasi partilerin afiş ve pankartlarına yapılan saldırıların bir yenisi Kocaeli’de yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü’nün cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Kocaeli miting programı için hazırlattığı ve kentin çeşitli noktalarına astığı pankartlara kimliği belirsiz kişiler tarafından eş zamanlı olarak çirkin saldırılar gerçekleştirildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Kandıra Sapağı ve Yahya Kaptan girişine önceki akşam asılan pankartların bugün öğlen saatlerinde kesici aletlerle yırtıldığı, bazılarının asıldığı yerlerden kopartılarak yerlere atıldığı, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve CHP İzmit İlçe Gençlik Kolu Başkanı Mehdi Günan tarafından tespit edildi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, konuyla ilgili olarak derhal dilekçe hazırlayarak savcılığa suç duyurunda bulunacaklarını ifade etti.

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Bugün 12:25 TSİ - Gündem

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