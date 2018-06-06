Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:32 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:35 TSİ )

Kocaeli'den havaalanına 30 dakikada bir otobüs var

Ramazan Bayram’ı sürecinde vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamaları için 250 nolu hat yarım saatte bir hizmet verecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu taşıma hizmeti veren 250 No’lu hattaki otobüsler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Gerek yurt içi gerekse yurt içi uçuşlarda hat 250 büyük kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark bayramda sevdiklerini ziyarete gideceklere yeni bir çalışma başlatıyor. Bayram yoğunluğu sebebiyle Hat 250 araçları 7 ile 24 Haziran tarihleri arasında 30 dakikada bir kalkış yaparak hizmet verecek. Böylelikle daha çok yolcu havaalanına ulaştırılacak.

YARIM SAATTE BİR

Hat 250 seferleri; otogardan 03.00’da başlayıp, 23:30’da son kalkışını yaparken, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan 04:30’da başlayıp, 01:30’da son kalkışını yapacak. Bu yönüyle vatandaşlar uçuşlarına zamanında yetişebilecekler. Kocaeli’de Sabiha Gökçen’den uçuş denince akla ilk gelen Büyükşehir Belediyesi’nin hat 250 araçları sefer aralıklarıyla vatandaşları memnun diyor.  

İZMİT VE GEBZE’DEN SEFERLER

Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek Kocaelililer ve çevre illerden gelenler, İzmit Otogar’dan başlayıp Körfez’e kadar devam eden duraklardan 250 nolu hattaki otobüse binebiliyor. Ayrıca Gebze’deki vatandaşlar için de 250 G nolu hat ile Gebze Otogar ve Sabiha Gökçen arasında hizmet veriliyor.

KONFORLU ULAŞIM

60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar konforlu ve güvenli seyahat ile havalimanına ulaşıyor. İzmit- Sabiha Gökçen arası seyahatler şehirlerarası otobüs konforunda yapılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek isteyen yolcular İzmit Otogar, İzmit, Derince ve Körfez’deki belirli duraklardan otobüse binebiliyorlar. İzmit Otogar ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet veren otobüsün ücretleri; tam 14 TL, Öğrenci 9 TL, İndirimli 12 TL, paralı biniş ise 14,5 TL olarak alınıyor.

Bugün 12:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Hak Hukuk - ben cengiz topel havalimanımız çalışsın istiyorum. yeter artık istanbul yollarında çekilen çileye.

Yanıtla . 0Beğen 06 Haziran 13:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
CHP’ye çirkin saldırı! mask
CHP’ye çirkin saldırı!
BBP’li Tüfekçi pasif çıktı! mask
BBP’li Tüfekçi pasif çıktı!
Kandıralı esnaf hayatını kaybetti mask
Kandıralı esnaf hayatını kaybetti
Otobüsü anlarız da trende ayakta yolcu gider mi? mask
Otobüsü anlarız da trende ayakta yolcu gider mi?
Meclis üyeleri iftarına CHP’den sadece 4 kişi katıldı mask
Meclis üyeleri iftarına CHP’den sadece 4 kişi katıldı
104 gece kartalı göreve başlıyor mask
104 gece kartalı göreve başlıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL mask
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu! mask
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu!

GALERİ

Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL