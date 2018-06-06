Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu taşıma hizmeti veren 250 No’lu hattaki otobüsler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Gerek yurt içi gerekse yurt içi uçuşlarda hat 250 büyük kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark bayramda sevdiklerini ziyarete gideceklere yeni bir çalışma başlatıyor. Bayram yoğunluğu sebebiyle Hat 250 araçları 7 ile 24 Haziran tarihleri arasında 30 dakikada bir kalkış yaparak hizmet verecek. Böylelikle daha çok yolcu havaalanına ulaştırılacak.

YARIM SAATTE BİR

Hat 250 seferleri; otogardan 03.00’da başlayıp, 23:30’da son kalkışını yaparken, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan 04:30’da başlayıp, 01:30’da son kalkışını yapacak. Bu yönüyle vatandaşlar uçuşlarına zamanında yetişebilecekler. Kocaeli’de Sabiha Gökçen’den uçuş denince akla ilk gelen Büyükşehir Belediyesi’nin hat 250 araçları sefer aralıklarıyla vatandaşları memnun diyor.

İZMİT VE GEBZE’DEN SEFERLER

Sabiha Gökçen Hava Limanı’ndan yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek Kocaelililer ve çevre illerden gelenler, İzmit Otogar’dan başlayıp Körfez’e kadar devam eden duraklardan 250 nolu hattaki otobüse binebiliyor. Ayrıca Gebze’deki vatandaşlar için de 250 G nolu hat ile Gebze Otogar ve Sabiha Gökçen arasında hizmet veriliyor.

KONFORLU ULAŞIM

60 ile 90 dakika arasında süren yolculuk ile vatandaşlar konforlu ve güvenli seyahat ile havalimanına ulaşıyor. İzmit- Sabiha Gökçen arası seyahatler şehirlerarası otobüs konforunda yapılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek isteyen yolcular İzmit Otogar, İzmit, Derince ve Körfez’deki belirli duraklardan otobüse binebiliyorlar. İzmit Otogar ile Sabiha Gökçen Havaalanı arasında hizmet veren otobüsün ücretleri; tam 14 TL, Öğrenci 9 TL, İndirimli 12 TL, paralı biniş ise 14,5 TL olarak alınıyor.