Ayazma ailesi Mini Köşk’te iftar yaptı

Kentimizin kısa sürede gelişim gösteren yeni kulüplerinden Ayazma Spor Kulübü, çalışma temposunu artırarak sürdürüyor. Geleneksel hale getirilmesi kararlaştırılan henüz 6 aylık kulübün iftar yemeği, Mini Köşk Restaurant’ta gerçekleşti. Kentin nezih semtlerinden miri olan Ayazma ahalisinin kurduğu kulübün iftar yemeğinde Onursal Başkan Selami Şener de yerini aldı. Kulübün Kurucu Başkanı Erdoğan Yabanabat’ın hazır bulunduğu iftar davetinde mini bir toplantı da yapılarak, çalışmalar aralıksız devam ettirilmiş oldu. Bu arada kulübün basın sözcüsü, Bayındırlık İş Merkezi’nde bulunan Kuaförün sahibi Emre Öz, kısa sürede yeni atılımlarla ilgili bir basın toplantısı düzenleneceğini ve buna tüm basını davet edeceklerini dile getirdi.