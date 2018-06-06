Kentimizin kısa sürede gelişim gösteren yeni kulüplerinden Ayazma Spor Kulübü, çalışma temposunu artırarak sürdürüyor. Geleneksel hale getirilmesi kararlaştırılan henüz 6 aylık kulübün iftar yemeği, Mini Köşk Restaurant’ta gerçekleşti. Kentin nezih semtlerinden miri olan Ayazma ahalisinin kurduğu kulübün iftar yemeğinde Onursal Başkan Selami Şener de yerini aldı. Kulübün Kurucu Başkanı Erdoğan Yabanabat’ın hazır bulunduğu iftar davetinde mini bir toplantı da yapılarak, çalışmalar aralıksız devam ettirilmiş oldu. Bu arada kulübün basın sözcüsü, Bayındırlık İş Merkezi’nde bulunan Kuaförün sahibi Emre Öz, kısa sürede yeni atılımlarla ilgili bir basın toplantısı düzenleneceğini ve buna tüm basını davet edeceklerini dile getirdi.
Bugün 12:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:40 TSİ )
Ayazma ailesi Mini Köşk’te iftar yaptı
Henüz yeni kurulmasına rağmen, kısa sürede isim yapan ve hızla yol alan Ayazma Spor Kulübü yönetimi ve camiası Mini Köşk Restaurant’ta iftar yaptı. Başkan Bülent Akyüz, konuklarını titizlikle ağırladı.
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Bugün 12:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz