Haydi çocuklar Kaan gibi spora!

Adı M.Kaan Şahbaz. Hızırreis İlköğretim Okulu’nda eğitim görüyor. 2007 doğumlu. Maşukiyeli bir ailenin çocuğu ve orada ikamet ediyor. 5. Sınıfı öğrencisi. Kocaeli Gençspor’da forma giyiyor. Yani Serter Keskin’in talebelerinden sadece biri. Mersinli anne babasının elinden tutarak futbol okulunun yollarına düşen Kaan ve benzerlerinin sayısı kum gibi. Bu da bize kent adına onur veriyor, gelecek için umut vaat ediyor. Yeter mi?.. Tabii ki yetmez. Kaan’ın anne babası gibi diğer anne babalar da duyarlı olsun ve spor yapmayan çocuk kalmasın. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur…