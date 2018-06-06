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Bugün 13:14 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:15 TSİ )

Derince’de satranç şöleni

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) bünyesinde satranç eğitimi gören minik kursiyerlerin katılımı ile gerçekleşen satranç şöleni ilgi gördü.

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Kusachi DER-MEK binasında düzenlenen satranç kursu en fazla ilgi gören branşlar arasında yer aldı. 85 kişinin katılımı ile gerçekleşen Kusachi DER-MEK’teki satranç kurslarında, geleceğin yıldızları usta öğretici Arif Aksüt’ten satrancın inceliklerini öğrenme imkanı buldu. Derince Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize ettiği satranç kursunun son günü ise bir turnuva düzenlendi. Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Işık’ın da takip ettiği ve satranç şölenine sahne olan turnuvanın sonunda ise düzenlenen törenle minik satranççılara sertifika ve madalyaları takdim edildi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR:

1.GRUP:

1.Can Alp Aliustaoğlu

2.Kıvanç Köstence

3.Doruk Görmüş

4.Mustafa Eren

5.Yusuf Güvener

2.GRUP:

1.Ecrin Uzunbilek

2.Asude Selister

3.Ceren Uluca

4.Meyranur Başkanak

5.Özlem Özdemir

3.GRUP:

  1. Ümit Göktuğ Zoren
  2. Egemen Güç
  3. Eysa Akar
  4. Arda Efe Saçkesici
  5. Yusuf Sarem

4.GRUP:

  1. Yılmaz Önder Özer
  2. Furkan Gemici
  3. Eymen Özeren
  4. Zeliha Yiğit
  5. Enes Kaan Turhan

Bugün 13:14 TSİ - Spor

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