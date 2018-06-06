İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan Harun Kayraldağ hayatını Gülay hanım ile birleştiriyor. Kayraldağ, Haziran’ın 23’üne tarih aldıklarını ancak tarihin henüz kesinleşmediğini belirtti. Kayraldağ tüm dostlarını düğününe davet ediyor.
Bugün 13:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:26 TSİ )
Harun Kayraldağ evleniyor
İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan Harun Kayraldağ hayatını Gülay hanım ile birleştiriyor.
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Bugün 13:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz