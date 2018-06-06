Harun Kayraldağ evleniyor

İlimizin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan Harun Kayraldağ hayatını Gülay hanım ile birleştiriyor. Kayraldağ, Haziran’ın 23’üne tarih aldıklarını ancak tarihin henüz kesinleşmediğini belirtti. Kayraldağ tüm dostlarını düğününe davet ediyor.