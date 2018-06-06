Ahmet Alkaya son yolculuğuna uğurlandı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Metin Özkan, gazetemiz yazarı Tunay Aygün, çok sayıda spor adamı, merhumun eş, dost ve akrabalarının yer aldığı cenazede Alkaya’nın ailesi taziyeleri kabul etti. Merhumun cenazesi Körfez Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı’nda toprağa verildi. İlimizde çok sayıda kaleci yetiştiren ve 10 yıldır Körfezspor AŞ’de görev alan Alkaya’ya Allah’tan rahmet kederli ailesine sabır diliyoruz. Ali KÖKSAL