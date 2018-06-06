Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Metin Özkan, gazetemiz yazarı Tunay Aygün, çok sayıda spor adamı, merhumun eş, dost ve akrabalarının yer aldığı cenazede Alkaya’nın ailesi taziyeleri kabul etti. Merhumun cenazesi Körfez Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı’nda toprağa verildi. İlimizde çok sayıda kaleci yetiştiren ve 10 yıldır Körfezspor AŞ’de görev alan Alkaya’ya Allah’tan rahmet kederli ailesine sabır diliyoruz. Ali KÖKSAL
Bugün 13:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:27 TSİ )
Ahmet Alkaya son yolculuğuna uğurlandı
Yaklaşık 3 aydır Sopalı Derince Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan ancak tedaviye yanıt vermeyen kaleci antrenörü Ahmet Alkaya hayatını kaybetmişti. Duayen kaleci hocası son yolcuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.
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Bugün 13:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz