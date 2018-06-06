Yeni stattaki hazırlıklar devam ediyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı İşkur üzerinden 8 bayan ve 2 erkek olmak üzere, 5 de kadrolu teknisyenin görev yaptığı statta her hangi bir sorun görünmüyor. 33 bin kişilik stadın amirliğini Ramazan Usta yapıyor. Sıcak havaya karşın tempo düşürmeden çalışan personelin gayreti dikkatlerden kaçmıyor.