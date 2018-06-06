Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı İşkur üzerinden 8 bayan ve 2 erkek olmak üzere, 5 de kadrolu teknisyenin görev yaptığı statta her hangi bir sorun görünmüyor. 33 bin kişilik stadın amirliğini Ramazan Usta yapıyor. Sıcak havaya karşın tempo düşürmeden çalışan personelin gayreti dikkatlerden kaçmıyor.
Bugün 13:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:28 TSİ )
Yeni stattaki hazırlıklar devam ediyor
Önümüzdeki sezon Kocaelispor’a kapılarını açacak olan Yeni Kocaeli Stadı’nda çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor.
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Bugün 13:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz