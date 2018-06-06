Yeşil Siyahlılar 3 önemli ismi Kaptan Hamza Mutlu, Mesut Özdemir ve Burak Süleyman ile önümüzdeki sezon için de anlaştı. 3 futbolcu da Kocaelispor’un banko isimleriydi.
Bugün 13:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:28 TSİ )
Hamza, Burak Süleyman ve Mesut ile anlaşıldı
Kocaelispor’da iç transfer çalışmaları devam ediyor.
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Bugün 13:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz