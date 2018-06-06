Karamürsel’de Dünya Çevre Günü kutlandı

Dünya Çevre Günü, Ereğli Güzelkıyı İlk ve Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikler ile Karamürsel Ereğli Mahallesindeki sahilde kutlandı. Ereğli sahil şeridinde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla devam eden program öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle devam etti.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Dünya Çevre Günü nedeni ile ilgili düzenlenen şiir, resim, kompozisyon ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan vekili Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır tarafından ödülleri verildi.

DEMİZ TEMİZLENDİ

Etkinlik sonrasında Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) tarafından deniz temizleme etkinliği düzenlendi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan bir birinden değişik cisimler, öğrenciler tarafından şaşkın bakışlarla izlendi.