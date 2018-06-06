Denizcilik Fakültesi mezun verdi

Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Fakültesi 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi ile mezunlarını uğurladı. Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Prof. Dr. Özcan Gündoğdu, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, bölüm başkanları, öğrenciler ve veliler katıldı.
“YOLLARI AÇIK OLSUN”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreni, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu’nun açılış ve selamlama konuşmaları ile devam etti. Ardından söz alan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Öğrencilerimizi huzurun başkenti Karamürsel’de ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Yolları açık olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz