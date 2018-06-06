Seymenli miniklerin mezuniyet sevinci

Özel Seymen İlkokulu Anasınıfı öğrencileri yıl boyunca kulüp çalışmalarında öğrendiklerini muhteşem bir yılsonu gösterisiyle ailelerine sergiledi. Okul bahçesinde düzenlenen programda müzik öğretmenleri eşliğinde hazırlanan koroda Türkçe, İngilizce ve Almanca şarkıları coşkuyla seslendirdiler. Öğrenciler performansıyla Özel Seymen Eğitim Kurumları’nın yabancı dil konusunda sağlam temelle dünya insanı yetiştirme misyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

MEZUNİYET BELGELERİ VERİLDİ

Öğrencilere mezuniyet belgelerini Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı, İlkokul Müdürü Ercan Demir, Anadolu Lisesi Müdürü Gülistan Tireli, Anasınıfları Müdür Yardımcısı Ebru Demir verdi. İlkokul Müdürü Ercan Demir, öğrencilerin eğitim yaşantılarında yeni bir başlangıç olan ilkokul hayatlarında mutlu ve başarılı olmalarını diledi. Ardından bayrak-flama devir teslimi yapan minik Seymenliler, coşku içinde keplerini fırlattı.