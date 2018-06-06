Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin doktor ve hemşireleri, lezzetli menüsü ve konseptiyle Kocaelililerin uğrak mekanı olan Özer Kafe ve Restoran’da iftar yaptı. Körfez Yarımca sahilinde hizmete giren Özer Kafe ve Restoran’ın işletmecisi Özgür Demiral, “Özellikle sahil kenarında hem kafa dinleyip hem de yemek veya organik kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar mekanımızı tercih ediyor "dedi. Hep beraber iftar yapan sağlıkçılar, Körfez sahilinin doyasıya tadını çıkardı.
Bugün 13:57 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Derince EAH doktor ve hemşireleri birlikte oruç açtı
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor ve hemşireleri, Yarımca sahilinde bulunan Özer Kefe Restoran’da iftar yaptı.
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Bugün 13:57 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz