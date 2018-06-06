Derince EAH doktor ve hemşireleri birlikte oruç açtı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin doktor ve hemşireleri, lezzetli menüsü ve konseptiyle Kocaelililerin uğrak mekanı olan Özer Kafe ve Restoran’da iftar yaptı. Körfez Yarımca sahilinde hizmete giren Özer Kafe ve Restoran’ın işletmecisi Özgür Demiral, “Özellikle sahil kenarında hem kafa dinleyip hem de yemek veya organik kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar mekanımızı tercih ediyor "dedi. Hep beraber iftar yapan sağlıkçılar, Körfez sahilinin doyasıya tadını çıkardı.