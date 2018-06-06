Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:58 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:59 TSİ )

Karamürsel İlçe Müftlüğü iftarda buluşturdu

Karamürsel İlçe Müftülüğü tarafından düzenlen iftar programı İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Karamürsel İlçe Müftülüğü tarafından İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde iftar programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’in ev sahipliği yaptığı programa İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Enver Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP İlçe Başkanı Ali Kara, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Gökakın ve çok sayıda davetli katıldı.

Bugün 13:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
CHP’ye çirkin saldırı! mask
CHP’ye çirkin saldırı!
BBP’li Tüfekçi pasif çıktı! mask
BBP’li Tüfekçi pasif çıktı!
Kandıralı esnaf hayatını kaybetti mask
Kandıralı esnaf hayatını kaybetti
Otobüsü anlarız da trende ayakta yolcu gider mi? mask
Otobüsü anlarız da trende ayakta yolcu gider mi?
Meclis üyeleri iftarına CHP’den sadece 4 kişi katıldı mask
Meclis üyeleri iftarına CHP’den sadece 4 kişi katıldı
104 gece kartalı göreve başlıyor mask
104 gece kartalı göreve başlıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL mask
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu! mask
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu!

GALERİ

Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL