Karamürsel İlçe Müftülüğü tarafından İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde iftar programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’in ev sahipliği yaptığı programa İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Enver Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP İlçe Başkanı Ali Kara, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Gökakın ve çok sayıda davetli katıldı.
Bugün 13:58 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Karamürsel İlçe Müftlüğü iftarda buluşturdu
Karamürsel İlçe Müftülüğü tarafından düzenlen iftar programı İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:58 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz