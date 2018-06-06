Karamürsel İlçe Müftlüğü iftarda buluşturdu

Karamürsel İlçe Müftülüğü tarafından İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde iftar programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir’in ev sahipliği yaptığı programa İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Enver Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP İlçe Başkanı Ali Kara, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Gökakın ve çok sayıda davetli katıldı.