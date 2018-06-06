Karamürsel protokolü jandarma iftarında buluştu

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen iftara AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP İlçe Başkanı Ali Kara, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, SP İlçe Başkanı Mehmet Özalay, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, daire amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, astsubaylar, er ve erbaşlar katıldı.

“HUZUR VE MUTLULUK GETİRSİN”

İftar ardından konuşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, “Böylesine hayırlı bir ayın içinde olmamızın mutluluğu ile Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu önemli akşamda bizler ile birlikte olan sayın protokol üyelerine teşekkür eder, personelimin ve askerlerimizin Ramazan ayının mübarek olmasını dilerim” dedi.