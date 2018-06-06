Lise arkadaşları 21 yıl sonra buluştu

Kandıra M. Kazım Dinç Sağlık Meslek Lisesi 1997 mezunları, sosyal medyadan birbirleriyle iletişime geçerek 21 yıl sonra yine ilçede bir araya geldiler. İlçede bulunan özel bir restoranda buluşan öğrenciler, uzun yıllar sonra hasret gidererek birlikte iftar yaptılar. İftar sonrası uzun bir süre sohbet eden 21 yıllık sıra arkadaşlarına o dönemin öğretmenleri de eşlik etti. Okul mezunları, verilen iftarı her yıl geleneksel hale getirmek içinde birbirleri ile sözleştiler.