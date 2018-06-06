Kandıra M. Kazım Dinç Sağlık Meslek Lisesi 1997 mezunları, sosyal medyadan birbirleriyle iletişime geçerek 21 yıl sonra yine ilçede bir araya geldiler. İlçede bulunan özel bir restoranda buluşan öğrenciler, uzun yıllar sonra hasret gidererek birlikte iftar yaptılar. İftar sonrası uzun bir süre sohbet eden 21 yıllık sıra arkadaşlarına o dönemin öğretmenleri de eşlik etti. Okul mezunları, verilen iftarı her yıl geleneksel hale getirmek içinde birbirleri ile sözleştiler.
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Lise arkadaşları 21 yıl sonra buluştu
Kazım Dinç Sağlık Meslek Lisesi 1997 mezunları, 21 yıl sonra sosyal medya üzerinden örgütlenerek iftarda buluşmanın keyfini yaşadı
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Bugün 13:59 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz