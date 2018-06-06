Kartepe’de üç seçim bürosu açıldı

AKP Kartepe İlçe Başkanlığı, İbrikdere, Arslanbey ve Emekevler’de seçim irtibat bürolarını hizmete açtı. Açılışlara; AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şölen havasında yapılan açılışlarda ilk olarak ilçe başkanı Mustafa Kocaman konuştu.

“SAHADA ÇALIŞACAĞIZ”

Kocaman, “Geleceğimizin tarihini bugünden yazıyoruz. Bizler, ülkemizin tarihine hizmet edenler olarak geçerken, bazıları da ihanet edenler olarak geçecek. Zamanı geldiğinde onlar da utanacaklar. Yüzde 50+1 oya ihtiyacımız var. Bunu alacağımızdan bir şüphem yok. Meclis’te de güçlü olmalıyız. O yüzden 24 Haziran’a kadar teşkilatlar olarak var gücümüzle çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZ HEYECANLI”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de konuşmasında yerel hizmetlerden söz etti ve Kartepe’ye 1 milyar liralık yatırım yapıldığını dile getirdi. 24 Haziran’ın bir dönüm noktası olduğunu dile getiren milletvekili Sami Çakır ise, “Ülkemizde son 16 yıldır heyecanlı hizmet ediliyor. Heyecanı tetikleyen liderimizdir. 16 senedir cumhurbaşkanımız girdiği her seçimi heyecanlı milletiyle birlikte kazandı” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ ÇIKMALIYIZ”

Açıklamasında “Türkiye makas değiştirmektedir” diyen milletvekili Çakır, “Sanıkta iki oy kullanacağız. Bir pusulada Cumhurbaşkanı ve hükümeti seçeceğiz. Diğerinde milletvekili seçimi yapılacak. Bizler iki pusulada da çok güçlü çıkmalıyız. Meclis’te yasayı çıkaracak güçte olmalıyız. Seçim büroları bizlerin yaptıklarını halkımıza anlatacaktır” dedi.