Ejderoğlu: Tarım ülkesi saman ithal ediyor

Program sırasında dernek üyeleri ve vatandaşların yakın ilgisi ile karşılaşan Ejderoğlu, mevcut iktidarın Anadolu’da hiç iş imkânı bırakmadığını ve ortaya çıkan işsizliğin özellikle gençliğin en büyük sorunu haline geldiğini dile getirdi.

“BİZİ DİNLEMEDİLER”

Tarım ve hayvancılığın; iktidarın yanlış politikaları neticesinde bitme noktasına geldiğini anlatan Ejderoğlu, “Tarım ülkesi Türkiye, et-saman ithal edecek konuma getirildi. Anadolu’da yaşayan insanlar büyük şehirlerde asgari ücretle çalışmak zorunda bırakıldı. Bu sorunları gören Saadet Partililer olarak iktidarı sürekli uyardık. Maalesef sözümüzü dinlemediler. İnşallah 24 Haziran’dan sonra dillendirdiğimiz çözüm önerilerini bizzat uygulayacağız” dedi.