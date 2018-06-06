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Akmeşe yolunda kaza: 5 yaralı!

İzmit Akmeşe yolu üzerinde gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Akmeşe yolundan D-100 Karayolu istikametine seyir halinde olan Ali Tamer Aslan idaresindeki 41 NY 433 plakalı kamyonet Akmeşe Uzunçiftlik yolu üzerinde bulunan kavşakta Zehra Yapıcı idaresindeki 41 FH 075 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kavşakta savrulurken, kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan Fatma Alişan, Selime Yapıcı, Zeynep Alişan ve 2 yaşındaki Bilal Yapıcı’ya müdahale ederek kurtardı. Ambulansa alınan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Selime Yapıcı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı

Bugün 14:06 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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