Katırcıoğlu’ndan hastane ziyareti

Hastanenin teknik donanımı ve modern görünümüyle 5 yıldızlı otel konforunu aratmadığını belirten milletvekili Katırcıoğlu, hastanenin yapımında ve hizmete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“SAĞLIKTA AVRUPA STANDIRDINI YAKALADIK”

Katırcıoğlu, “Otel konforunda modern hastaneleri, tek kişilik, iki kişilik hastane odalarını rüyamızda bile göremezdik. Şimdi şehrimiz ve ülkemiz sağlık sektöründe çağ atladı. İlimiz, Türkiye'den hatta yurtdışından hastaların tedavi için geldikleri bir sağlık merkezi haline geldi” dedi. Belediye başkanı Nevzat Doğan da Kocaeli’nin sağlık alanında Avrupa standartlarını yakaladığını söyledi” dedi.