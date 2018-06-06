İl başkanı Abdullah Eryarsoy, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve çok sayıda gencin katıldığı buluşmada konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, “Gençlerimizin, vizyonlarını hayata geçirmeleri için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirdik. Sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduk. Bunun için 24 Haziran seçimleri en çok gençlerin seçimidir” dedi.
Bugün 14:14 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Gençler sordu Işık yanıtladı
AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programının konuğu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık oldu.
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Bugün 14:14 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz