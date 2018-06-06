Gençler sordu Işık yanıtladı

İl başkanı Abdullah Eryarsoy, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve çok sayıda gencin katıldığı buluşmada konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, “Gençlerimizin, vizyonlarını hayata geçirmeleri için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirdik. Sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduk. Bunun için 24 Haziran seçimleri en çok gençlerin seçimidir” dedi.