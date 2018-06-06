Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:14 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:15 TSİ )

Gençler sordu Işık yanıtladı

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programının konuğu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İl başkanı Abdullah Eryarsoy, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve çok sayıda gencin katıldığı buluşmada konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, “Gençlerimizin, vizyonlarını hayata geçirmeleri için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirdik. Sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduk. Bunun için 24 Haziran seçimleri en çok gençlerin seçimidir” dedi.

Bugün 14:14 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Sancaklı borcu seçimden sonra ödeyecek..! mask
Sancaklı borcu seçimden sonra ödeyecek..!
İYİ Parti'den ses getirecek reklam! "AKP" de var Tatlıses de... mask
İYİ Parti'den ses getirecek reklam! "AKP" de var Tatlıses de...
Parçalanan pankartı iğne iplikle dikti mask
Parçalanan pankartı iğne iplikle dikti
Recep Tayyip Erdoğan, AKP'ye üye oldu mask
Recep Tayyip Erdoğan, AKP'ye üye oldu
CHP’li gençler mitinge hazır mask
CHP’li gençler mitinge hazır
Katırcıoğlu’ndan hastane ziyareti mask
Katırcıoğlu’ndan hastane ziyareti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL mask
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu! mask
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu!

GALERİ

Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL