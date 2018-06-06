Şeker: Bu millet size o fırsatı vermez

Sabah saatlerinden Kartepe Maşukiye’de nokta ve esnaf ziyaretleri yaparak akşam saatlerinde Körfez’e geçti.

MİLLET

Körfez’de KEDFE ile iftar yapan Şeker, daha sonra Taşköprülüler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Körfez’de genç kürsü programına katılan Şeker, sahura kadar ilçede çalışmalarını sürdürdü. Ziyaretlerde bir vatandaşın ‘Cumhurbaşkanı apolet sökebilir mi?’ sorusunu cevaplayan Şeker, “1980’in darbe Türkiye’sinden günümüze gelen bu millet, CHP zihniyetine Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez. Bu millet yanlış yapanı sandığa gömer” ifadelerine yer verdi.