Watsons'ta %50 indirim başlıyor!

Watsons’ın geleneksel Büyük Bayram İndirimi 6 - 14 Haziran 2018 tarihleri arasında geçerli olacak. Büyük Bayram İndirimi’nde MaxFactor makyaj ürünlerinde %50, Revlon, Rimmel, Deborah, Loreal Paris, Maybelline, New Well ve Note makyaj ürünlerinde %40, Revolution, I Heart Revolution makyaj ürünlerinde ise %30 indirim bulunuyor.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNDE %50 İNDİRİM

Watsons Büyük Bayram İndirimi, Loreal Paris, Nivea ve Diadermine cilt ve yüz bakım ürünlerinde %50 indirim; Neutrogena, Sebamed, Garnier, Collagen by Watsons, M. Asam, Roc, Lierac ve Target by Watsons cilt ve yüz bakım ürünlerinde %40 indirim; Pure Beauty, Nip & Fab ve Cosmed cilt ve yüz bakım ürünlerinde ise %30 indirim fırsatı sunuyor.

WATSONS'A UĞRAMAYI UNUTMAYIN

Büyük Bayram İndirimi güneş ürünlerinde de büyük fırsatlar sunuyor. ROC, Nivea, Garnier, SebaMed, Hawaiian Tropic, Solait, Procsin ve Cosmed güneş ürünlerinde %40 indirim avantajı sizleri bekliyor. Son dönemlerde çok tercih edilen John Frieda, Ogx, Toni&Guy, Botanicals, Live Clean, Ashley Joy ve Beology saç bakım ürünlerinde %40 indirim bulunurken seçili şampuanlar ve saç kremleri de %40 indirimle Watsons’ın bayram kampanyasında. Ayrıca birçok parfüm markası da kaçırılmayacak indirimlerle Büyük Bayram İndirimi’nde yer alıyor. Büyük Bayram İndirimi’ni ve fırsatları kaçırmamak için Watsons’a uğramayı unutmayın.