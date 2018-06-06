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Bugün 14:19 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:06 TSİ )

Watsons'ta %50 indirim başlıyor!

Bayram tatiliniz için gereken her şey Watsons’ta sizleri bekliyor. Makyaj ürünleri, cilt ve yüz bakım ürünleri, güneş ürünleri, saç bakım ürünleri ve parfümlerde %50 indirime varan fırsatlar Watsons’ın bayram kampanyasında. Üstelik Watsons Card ile 75 TL ve üzeri alışverişlerde 1500 puan da hediye. Bayram tatili öncesi hem kendinize hem de sevdiklerinize en güzel hediyeler için Watsons’a mutlaka uğrayın...

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Watsons’ın geleneksel Büyük Bayram İndirimi 6 - 14 Haziran 2018 tarihleri arasında geçerli olacak. Büyük Bayram İndirimi’nde MaxFactor makyaj ürünlerinde %50, Revlon, Rimmel, Deborah, Loreal Paris, Maybelline, New Well ve Note makyaj ürünlerinde %40, Revolution, I Heart Revolution makyaj ürünlerinde ise %30 indirim bulunuyor.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNDE %50 İNDİRİM

Watsons Büyük Bayram İndirimi, Loreal Paris, Nivea ve Diadermine cilt ve yüz bakım ürünlerinde %50 indirim; Neutrogena, Sebamed, Garnier, Collagen by Watsons, M. Asam, Roc, Lierac ve Target by Watsons cilt ve yüz bakım ürünlerinde %40 indirim; Pure Beauty, Nip & Fab ve Cosmed cilt ve yüz bakım ürünlerinde ise %30 indirim fırsatı sunuyor.

WATSONS'A UĞRAMAYI UNUTMAYIN

Büyük Bayram İndirimi güneş ürünlerinde de büyük fırsatlar sunuyor. ROC, Nivea, Garnier, SebaMed, Hawaiian Tropic, Solait, Procsin ve Cosmed güneş ürünlerinde %40 indirim avantajı sizleri bekliyor. Son dönemlerde çok tercih edilen John Frieda, Ogx, Toni&Guy, Botanicals, Live Clean, Ashley Joy ve Beology saç bakım ürünlerinde %40 indirim bulunurken seçili şampuanlar ve saç kremleri de %40 indirimle Watsons’ın bayram kampanyasında. Ayrıca birçok parfüm markası da kaçırılmayacak indirimlerle Büyük Bayram İndirimi’nde yer alıyor. Büyük Bayram İndirimi’ni ve fırsatları kaçırmamak için Watsons’a uğramayı unutmayın.

Bugün 14:19 TSİ - Ekonomi

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