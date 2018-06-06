Akar’dan iktidar için 3B formülü

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, iftar sonrası ziyaretlerine Başiskele’de devam etti. CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda Kolaylı Sitesi sakinleri ile bir araya gelen Akar, AKP’nin 16 yıl önce 3Y ile mücadele edeceklerini söyleyerek iktidara geldiğini belirtti.

“AKP 3Y’NİN ODAĞI”

AKP’nin dikkat çektiği 3Y’nin “yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele” anlamına geldiğini belirten Akar, “Fakat aradan geçen 16 yılda AKP, bizzat 3Y’nin merkezi haline geldi. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında yolsuzluk oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Ayrıca şu anda ülkemizde 16 milyon yoksul bulunuyor. 28 Avrupa ülkesi içerisinde ilk 5 içinde olan ülkemizde en zengin yüzde 5’lik kesimle en az gelirli yüzde 5’lik kesim arasındaki gelir farkı 24 kat düzeyinde” dedi.

“YASAKLAR ÜLKESİ OLDUK”

İktidarın 16 yıl önce yasakların kalkacağını vaat ettiğini de hatırlatan milletvekili Haydar Akar, “Fakat gerçekte AKP döneminde Türkiye yasaklar ülkesi haline geldi. Dünyada 180 ülke arasında basın özgürlüğünde 157. sıradayız. Dünyadaki tutuklu 326 gazetecinin 70’i Türkiye’de. Ülkemiz artık kavgalardan, çatışmalardan, kutuplaştırmalardan yoruldu. CHP’nin en büyük vaadi huzur olacak. Barışarak, büyüyerek ve bölüşerek bir ülke yaratacağız” Diye konuştu.