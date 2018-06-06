Dernekte başkan Nilgün Albayrak ve üyeleriyle sohbet eden Küçükaydın, üyelerin sıkıntılarını dinledi. Üyeler belediyeden görme engelliler için kaldırımlardaki sıra yolların yapılmasını istediklerini, ancak “Çok pahalı” diyerek reddedildiğini dile getirdiler. CHP’li Küçükaydın ise, “Bütün bunların çözümü için içinizden birisini Meclis’e göndermeniz gerek. Ankara’ya gidersem seçimden seçime gördüğünüz milletvekillerinden olmayacağım” dedi.
Bugün 14:28 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:29 TSİ )
CHP’li Küçükaydın engelli derneğinde
CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Küçükaydın, beraberindeki Derince İlçe Başkanı Nihat Değer ve partililerle birlikte Kocaeli Bedensel Engelliler ve Aileleri Derneği’ni ziyaret etti.
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Bugün 14:28 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz