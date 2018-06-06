CHP’li Küçükaydın engelli derneğinde

Dernekte başkan Nilgün Albayrak ve üyeleriyle sohbet eden Küçükaydın, üyelerin sıkıntılarını dinledi. Üyeler belediyeden görme engelliler için kaldırımlardaki sıra yolların yapılmasını istediklerini, ancak “Çok pahalı” diyerek reddedildiğini dile getirdiler. CHP’li Küçükaydın ise, “Bütün bunların çözümü için içinizden birisini Meclis’e göndermeniz gerek. Ankara’ya gidersem seçimden seçime gördüğünüz milletvekillerinden olmayacağım” dedi.