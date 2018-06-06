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Bugün 14:29 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:30 TSİ )

İYİ Partili adaylar KOSİAD iftarında

Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği (KOSİAD) geleneksel iftar programı bu yıl Başol Steakhouse’da gerçekleştirildi.

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KSO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Başol’a ait olan tesislerde gerçekleştirilen programa KOSİAD Başkanı Erkan Karaca ev sahipliği yaptı.

İYİ PARTİLİLER KATILDI

Kentimizin tanınmış iş adamlarının hazır bulunduğu iftar programına İYİ Parti’nin temsilcileri de katıldı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Fuat Berna ve İzmit İlçe Başkanı Emrah Alper Bozatlı, Başol Steakhouse’daki yemeğe katılarak işadamları ile bir araya geldi. Program boyunca ekonomideki çalkantılar ve işadamlarının sorunları konuşuldu.

Bugün 14:29 TSİ - Siyaset

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