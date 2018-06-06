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Sarıbay: Pankart Erdoğan’ın olsaydı ne yapacaklardı?

CHP’liler kentin farklı noktalarına asılan Muharrem İnce’li pankartların kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtılarak yerlere atılmasına tepki gösterdi. Konu ile ilgili konuşan İl Başkanı Sarıbay, “Bu vandallığa vandallıkla karşılık vermeyeceğiz. Bu kesilen pankartlar Erdoğan’ın olsaydı vali, emniyet ne yapacaktı? Ben burada bir adalet istiyorum” dedi.

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Seçimlere sayılı günler kala Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan siyasi partilerin afiş ve pankartlarına yapılan saldırıların bir yenisi Kocaeli’de yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü’nün Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Kocaeli miting programı için hazırlattığı ve kentin çeşitli noktalarına astığı pankartlara kimliği belirsiz kişiler tarafından eş zamanlı olarak çirkin saldırılar gerçekleştirildi. Saldırının gerçekleştiği pankart önünde toplanan partililer olayı kınayan basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve birçok partili katılım gösterdi.

VANDALLIĞA KARŞILIK VERMEYECEĞİZ

Saldırının gerçekleştiği pankart önünde açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Hiçbir CHP’li medeni olduğu için diğerlerinin pankartına dokunmadı. Bu kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Bu vandallığa vandallıkla karşılık vermeyeceğiz. Bu kesilen pankartlar Erdoğan’ın olsaydı vali, emniyet ne yapacaktı? Ben burada bir adalet istiyorum. Adalet herkese lazım olur. Sayın Valiyi, Sayın Emniyeti göreve davet ediyorum. Bu şüpheliler bulunmadığı taktirde görevliler görevi bıraksın” dedi.

KAVGAYA SÜRÜKLEYEMEYECEKLER

Sarıbay’ın ardından konuşan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Kentimizde huzurlu bir seçim yaşamayı istiyoruz. Emniyetten kayıtları incelemesini istiyoruz. Bizi kavgaya sürükleyemecekler. Provakasyona gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:51 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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