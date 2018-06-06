Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi İZAYDAŞ yolu üzerinde 23 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, H.C. (34) isimli şahıs, bir süre önce boşandığı eşi Y.K. (26)’nin önünü kesti. İddiaya göre bıçakla eski eşini tehdit eden H.C., eski eşinin direnmesi sonucu çantasını ve cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Y.K.’nin durumu polise bildirmesi sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından aranan H.C., Derince Çenesuyu mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.C.’nin ifadesinde eski eşine sinirlenerek çantasını ve telefonunu aldığını, eski eşinin çantasındaki banka karından da 5 bin 140 TL para çektiğini söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.C. adliyeye sevk edildi.
Bugün 15:23 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Eski eşinin önünü kesip gasp etti, polise yakalandı
İzmit Alikahya’da boşandığı eşinin bindiği aracın önünü keserek çantasını ve cep telefonunu gasp eden eski koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 15:23 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz