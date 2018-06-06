Bulut, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Görüşmede, Kocaeli Ticaret Odası’nın çalışmaları ve vizyon projeleriyle ilgili bilgi veren Başkan Bulut, Kocaeli iş dünyasının sorun ve önerileri başta olmak üzere, günlük sıkıntılarla ilgili de görüşme gerçekleştirdi.

‘ODA VE BORSALARIN GÖRÜŞLERİ ÇOK DEĞERLİ’

Başkan Bulut, ekonominin önündeki engellerin aşılmasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin rolünü ve gücünü çok önemsediklerini ifade ederken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Kocaeli Ticaret Odası başta olmak üzere Oda ve Borsaların görüşlerinin çok değerli olduğuna vurgu yaptı.