Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:06 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:09 TSİ )

Cinsel istismar olayının yankıları sürüyor

Kandıra’da yaşanan ve kamuoyunu sarsan cinsel istismar olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Gözaltında bulunan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken 17 yaşındaki kıza bazı esnafların da cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kandıra ilçesinde yaşanan cinsel istismar olayının yankıları sürüyor. Küçük yaşta alkol aldığı için jandarma tarafından işlem yapılan 17 yaşındaki E.A. ile ilgili skandal olay hastanede ortaya çıkmış, muayenesinde 5 aylık hamile olduğu öğrenilen E.A. hemen koruma altına alınmıştı. Sorgusunda ilişkiye girdiği erkeklerin tek tek ismini veren E.A.’nın karnındaki bebeğin babası ise bu isimlerden alınan kan örneklerinin DNA testine sokulmasının ardından belirleneceği belirtilmişti. Cinsel istismara maruz kalan E.A.’nın ifadesinde, Kandıra'da bir tatil beldesinde 2 kişi ile birlikte alkol aldığını, sarhoş olması nedeniyle hangisi ile birlikte olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenilmişti.

Yeni gözaltılar olabilir

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında E.A.'nınalınan ifadesi doğrultusunda küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 20 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi. İfadesi alınanların DNA testi için kan örnekleri de alındı. Kandıra’da bir beyaz eşya mağazasında çalıştığı öğrenilen E.A.’nın verdiği isimler arasında, mağaza sahiplerinden biri ile bazı esnafların da yer aldığını söylediği öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken halen gözaltında bulunan 2 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bugün 16:06 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Akmeşe yolunda kaza: 5 yaralı! mask
Akmeşe yolunda kaza: 5 yaralı!
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Eve gelen ailesi cansız bedenini buldu! mask
Eve gelen ailesi cansız bedenini buldu!
Genç kıza istismar suçundan 20 kişi gözaltına alındı! mask
Genç kıza istismar suçundan 20 kişi gözaltına alındı!
İşadamı Coşkun’a 5 ay hapis cezası! mask
İşadamı Coşkun’a 5 ay hapis cezası!
Kumar oynanan kahvehane kapatıldı! mask
Kumar oynanan kahvehane kapatıldı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL mask
Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu! mask
Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu!

GALERİ

Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL