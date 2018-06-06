Kandıra ilçesinde yaşanan cinsel istismar olayının yankıları sürüyor. Küçük yaşta alkol aldığı için jandarma tarafından işlem yapılan 17 yaşındaki E.A. ile ilgili skandal olay hastanede ortaya çıkmış, muayenesinde 5 aylık hamile olduğu öğrenilen E.A. hemen koruma altına alınmıştı. Sorgusunda ilişkiye girdiği erkeklerin tek tek ismini veren E.A.’nın karnındaki bebeğin babası ise bu isimlerden alınan kan örneklerinin DNA testine sokulmasının ardından belirleneceği belirtilmişti. Cinsel istismara maruz kalan E.A.’nın ifadesinde, Kandıra'da bir tatil beldesinde 2 kişi ile birlikte alkol aldığını, sarhoş olması nedeniyle hangisi ile birlikte olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenilmişti.

Yeni gözaltılar olabilir

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında E.A.'nınalınan ifadesi doğrultusunda küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 20 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi. İfadesi alınanların DNA testi için kan örnekleri de alındı. Kandıra’da bir beyaz eşya mağazasında çalıştığı öğrenilen E.A.’nın verdiği isimler arasında, mağaza sahiplerinden biri ile bazı esnafların da yer aldığını söylediği öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken halen gözaltında bulunan 2 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.