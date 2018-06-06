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Kocaeli merkezli "usulsüz dinleme" davasına devam edildi

Kocaeli'de, aralarında bürokrat, siyasetçi ve medya mensuplarının da bulunduğu 63 kişiyi usulsüz dinledikleri ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla 6'sı tutuklu, 13 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

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Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Cengiz Kaya, Fahri Derici, Abdülhadi Mehan ile tutuksuz sanıklar İ.Y, M.A.T. ve M.E.O. hazır bulundu. Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Fatih Akpınar ile Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan sanık Ertuğrul Tüz ve Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fatih Özdere, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, tutuklu sanıklar Derici ve Mehan ile tutuksuz sanık M.A.T. hakkında veri inceleme raporu geldiği belirtildi.

Rapora göre, örgütün, Derici'yi herhangi bir zaaf ve eksiği görülmeyen, tamamen kendisini örgüte teslim etmiş ve örgütün talimatlarından kesinlikle çıkmayacağı değerlendirilen anlamına gelen "Saya", Mehan ve M.A.T'yi de kendisini tamamen örgüte teslim etmiş olup örgütün talimatlarından dışarı çıkmayacak ancak idarecilik vasfı olmayan kişiler olarak değerlendirilen "Say" ibaresiyle fişlediği bildirildi. Sanıklar ve avukatları, dosyaya gelen belgeleri incelemek, gelen belgeleri de dikkate alarak esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti. Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

İddianameden

İddianamede sanıklar, eski Kocaeli Valisi Ercan Topaca, eski MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, TV41 Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Turgun'un da aralarında bulunduğu 63 kişiyi usulsüz dinlemekle suçlanıyor. "Görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal ile terör örgütüne üye olmak'' suçlamaları yöneltilen sanıklara, yapılan ek soruşturmanın ardından, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ile ''silahlı terör örgütüne üye oldukları'' iddia edilerek kamu davası açılmış ve açılan davanın bu dava ile birleştirilmesine karar verilmişti.

Bugün 17:03 TSİ - Asayiş

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