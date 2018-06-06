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Kocaeli'den Ankara'ya giden aile dehşeti yaşadı: 3 ölü 1 yaralı!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu anne ve kızı olay yerinde ölmüş ve 2 kız çocuğu ağır yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1'i daha hayatını kaybetti.

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Kaza, Kahramankazan ilçesi Ovalılar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebze’den Ankara’ya giden İngilizce öğretmeni Selda Var yönetimindeki 34 TF 0504 otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 06 BLP 88 plakalı tıra arkadan çarptı. Otomobilin tırın dorsesinin altına girip hurdaya döndüğü kazada, sürücü Selda Var ile yanındaki annesi Hatice Ulusal olay yerinde yaşamını yitirdi. Arka koltukta oturan Selda Var’ın çocukları Derin ve Deniz Var ise ağır yaralandı.

ANNE VE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

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Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı Derin ve Deniz Var kardeşler, ambulanslarla Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Derin Var doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Deniz Var'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bu arada uzun uğraşlar sonucu çıkarılan anne ve kızının cesetleri de morga konuldu.

GEBZE'DEN YOLA ÇIKTILAR

Selda Var'ın ağabeyi Mustafa Ulusal, kız kardeşinin, daha önce Kırşehir’e sözleşmeli İngilizce öğretmeni olarak atandığını ve görev süresi dolduktan sonra tekrar eşinin yaşadığı Gebze'ye döndüğünü söyledi. Ağabey Ulusal, kız kardeşinin, bakanlığa yaptığı müracaatla mülakattan geçerek Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğunu ve burasının kendisinden Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ıslak imzalı belge getirmesini istediğini ifade etti. Selda Var’ın da belgeleri temin etmek için Ankara’da oturan annesi Hatice Ulusal ve 2 çocuğunu da yanına alarak sabah erken saatlerde Gebze’den yola çıktıkları kaydedildi.

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