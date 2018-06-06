Kılıçdaroğlu: Kocaeli yoksulluğun kentidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gebze’de bulunan Ramada Asia Airport’ta düzenlenen iftar programında sanayiciler, işadamları, muhtarlar, STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İftar programına CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri, milletvekili adayları ve çok sayıda partililer katılım gösterdi.

ÜLKE KAVGADAN BIKTI

İftar programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bereketin, sevginin hoş görünün egemen olduğu bir aydayız. Birbirimizi daha fazla sevmeye ve dinlemeye ihtiyacımız var. Topraklarda her birimizin ailesi ağır bedeller ödedi. Amacımız huzur ve barış içinde yaşamak. Bu ülke kavgadan bıktı. Yeni bir anlayışla yola çıkmak ve Türkiye’nin sorunlarını çözmek zorundayız. Bu güzel ülkede işsizlik yüzünden biri kendini yakıyorsa, çiftçi banka borcu nedeniyle kendini yakıyorsa, sanayici intihar ediyorsa sorunumuz var demektir. Sorunumuz çok ve bu sorunları akılcı politikalar ile aşmak mümkün” dedi.

KOCAELİ İŞSİZLİĞİN OLDUĞU KENTTİR

Klasik bir siyaset konuşması yapmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Kocaeli’yi 1970’li yıllardan bu yana iyi biliyorum. Kocaeli sanayisi gelişmiş, kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu illerin başında geliyor ancak dramatik olan tablo kişi başına düşen ortalama gelir eşit dağılmıyor. Türkiye’de sanayide 2’nci sırada olan Kocaeli pek çok çocuğun yatağa karnı aç yattığı yerdir. İşsizliğin yoksulluğun olduğu kenttir Kocaeli. Hayata tutunmaya çalışanların olduğu bir kent Kocaeli. Neden hepimizin karnı doymaz? Bunları konuşmak için bu gece sizin aranızdayım” diye konuştu.

ADALET KUTUP YILDIZI GİBİDİR

Askerlikte komutanın verdiği talimat tartışılmaz diyen Kılıçdaroğlu, “Erlere 7 kez ağırlaştırılmış müebbet vereceksiniz ama talimatı verene bir şey olmayacak. Bunu vicdan kabul eder mi? Dayısı olan parası olan dışarıda olacak, gariban içeride olacak. Bu adalet değildir. Adalet çok kutsal bir kavramdır. Dünya adalet üzerine inşa edilmiştir. Adalet kutup yıldızı gibidir, yerinde sabit durur bütün kâinat onun etrafında döner. Devleti ayakta tutan adaletin kendisidir. Can ve mal güvenliğimizi adalet ve hukuk sağlayacak” şeklinde konuştu.

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP OY KULLANIN

Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır diyen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı hakim tayin eden biridir. Bir partinin genel başkanı hakim tayin ederse yargıya büyük bir darbe vurulmuş olur. Kutsal bir aydayız, adalete susamış bir aydayız. 24 Haziran’da elimizi vicdanımıza koyarak sandığa gitmeliyiz. Hepimizin namus borcudur. Adalet konusunda nerede olursak olalım ortak payda oluşturmalıyız. Alime bilim insanına saygı gösterilmiyor. Gidin şu partiye bu partiya oy verin demiyorum. Sadece elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmanızı istiyorum” açıklamalarında bulundu.

SİYASET MALI GÖTÜRME ARACI DEĞİLDİR

Çoğunuzun ödediği vergiden haberi bile yoktur diyen Kılıçdaroğlu, “Vergiyi harcayan kişi harcadığı paranın hesabını size veriyor mu? Hesap vermeyi ayıp sanıyoruz. Hesap vermek şereftir çünkü para milletin parasıdır. Parayı harcayan organ parlamentoya gelecek ve nerelere harcandı hesabını verecek. Sendikalar, STK’ların aslında hesap sorması lazım. CHP yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz karşı diyorlar. Neye karşıyız? Yolu, köprüyü kaça yaptın diye sorunca vay efendim karşısınız. Köprüyü kendi cebinden yaptıysan valla sormayacağım. Elin oğlu kaça yapıyor sen kaça yapıyorsun. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset, malı götürme aracı değildir” dedi.