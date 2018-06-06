Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 20:10 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 20:29 TSİ )

Kılıçdaroğlu: Kocaeli yoksulluğun kentidir

STK temsilcileriyle iftar programında buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de sanayide 2’nci sırada olan Kocaeli pek çok çocuğun yatağa karnı aç yattığı yerdir. Kocaeli işsizliğin, yoksulluğun olduğu kenttir. Hayata tutunmaya çalışanların olduğu bir kenttir” dedi.

mask
mask
mask
+8
Haber albümü için resme tıklayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gebze’de bulunan Ramada Asia Airport’ta düzenlenen iftar programında sanayiciler, işadamları, muhtarlar, STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İftar programına CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri, milletvekili adayları ve çok sayıda partililer katılım gösterdi.

ÜLKE KAVGADAN BIKTI

İftar programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bereketin, sevginin hoş görünün egemen olduğu bir aydayız. Birbirimizi daha fazla sevmeye ve dinlemeye ihtiyacımız var. Topraklarda her birimizin ailesi ağır bedeller ödedi. Amacımız huzur ve barış içinde yaşamak. Bu ülke kavgadan bıktı. Yeni bir anlayışla yola çıkmak ve Türkiye’nin sorunlarını çözmek zorundayız. Bu güzel ülkede işsizlik yüzünden biri kendini yakıyorsa, çiftçi banka borcu nedeniyle kendini yakıyorsa, sanayici intihar ediyorsa sorunumuz var demektir. Sorunumuz çok ve bu sorunları akılcı politikalar ile aşmak mümkün” dedi.

KOCAELİ İŞSİZLİĞİN OLDUĞU KENTTİR

Klasik bir siyaset konuşması yapmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Kocaeli’yi 1970’li yıllardan bu yana iyi biliyorum. Kocaeli sanayisi gelişmiş, kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu illerin başında geliyor ancak dramatik olan tablo kişi başına düşen ortalama gelir eşit dağılmıyor. Türkiye’de sanayide 2’nci sırada olan Kocaeli pek çok çocuğun yatağa karnı aç yattığı yerdir. İşsizliğin yoksulluğun olduğu kenttir Kocaeli. Hayata tutunmaya çalışanların olduğu bir kent Kocaeli. Neden hepimizin karnı doymaz? Bunları konuşmak için bu gece sizin aranızdayım” diye konuştu.

ADALET KUTUP YILDIZI GİBİDİR

Askerlikte komutanın verdiği talimat tartışılmaz diyen Kılıçdaroğlu, “Erlere 7 kez ağırlaştırılmış müebbet vereceksiniz ama talimatı verene bir şey olmayacak. Bunu vicdan kabul eder mi? Dayısı olan parası olan dışarıda olacak, gariban içeride olacak. Bu adalet değildir. Adalet çok kutsal bir kavramdır. Dünya adalet üzerine inşa edilmiştir. Adalet kutup yıldızı gibidir, yerinde sabit durur bütün kâinat onun etrafında döner. Devleti ayakta tutan adaletin kendisidir. Can ve mal güvenliğimizi adalet ve hukuk sağlayacak” şeklinde konuştu.

ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUP OY KULLANIN

Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır diyen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı hakim tayin eden biridir. Bir partinin genel başkanı hakim tayin ederse yargıya büyük bir darbe vurulmuş olur. Kutsal bir aydayız, adalete susamış bir aydayız. 24 Haziran’da elimizi vicdanımıza koyarak sandığa gitmeliyiz. Hepimizin namus borcudur. Adalet konusunda nerede olursak olalım ortak payda oluşturmalıyız. Alime bilim insanına saygı gösterilmiyor.  Gidin şu partiye bu partiya oy verin demiyorum. Sadece elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmanızı istiyorum” açıklamalarında bulundu.

SİYASET MALI GÖTÜRME ARACI DEĞİLDİR

Çoğunuzun ödediği vergiden haberi bile yoktur diyen Kılıçdaroğlu, “Vergiyi harcayan kişi harcadığı paranın hesabını size veriyor mu? Hesap vermeyi ayıp sanıyoruz. Hesap vermek şereftir çünkü para milletin parasıdır. Parayı harcayan organ parlamentoya gelecek ve nerelere harcandı hesabını verecek. Sendikalar, STK’ların aslında hesap sorması lazım. CHP yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz karşı diyorlar. Neye karşıyız? Yolu, köprüyü kaça yaptın diye sorunca vay efendim karşısınız. Köprüyü kendi cebinden yaptıysan valla sormayacağım. Elin oğlu kaça yapıyor sen kaça yapıyorsun. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset, malı götürme aracı değildir” dedi.

Bugün 20:10 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Sancaklı borcu seçimden sonra ödeyecek..! mask
Sancaklı borcu seçimden sonra ödeyecek..!
İYİ Parti'den ses getirecek reklam! "AKP" de var Tatlıses de... mask
İYİ Parti'den ses getirecek reklam! "AKP" de var Tatlıses de...
Parçalanan pankartı iğne iplikle dikti mask
Parçalanan pankartı iğne iplikle dikti
Recep Tayyip Erdoğan, AKP'ye üye oldu mask
Recep Tayyip Erdoğan, AKP'ye üye oldu
CHP’li gençler mitinge hazır mask
CHP’li gençler mitinge hazır
Haydar Akar’dan kamyoncu esnafına söz mask
Haydar Akar’dan kamyoncu esnafına söz
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor mask
Kocaeli'deki dev AVM satılıyor
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek mask
Kandıra bu olayı konuşuyor! 17 yaşında çocuğun karnındaki bebeğin babası DNA testiyle belirlenecek
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor

GALERİ

Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL