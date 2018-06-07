Gece saatlerinde yağmur yağışıyla beraber Kocaeli'nin birçok bölgesine yıldırım düştü. Başiskele Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bir karton fabrikasının deposuna düşen yıldırım, depoda bulunan kağıt balyalarının tutuşmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın deposunu saran yangına ilk olarak fabrikanın kendi itfaiye ekibi müdahale etti. Fabrika itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Bugün 08:52 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:38 TSİ )
Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü!
Başiskele'de bulunan karton fabrikasının deposuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, fabrikanın deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 08:52 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz