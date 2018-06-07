Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Hacı Osman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ethem Karataş yönetimindeki 41 YY 909 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, konteyner de yola devrildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, aracın ve konteynerin yoldan kaldırılması için çalışma yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 09:16 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:41 TSİ )
TIR bariyerlere çarptı!
Körfez'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, bariyerlere çarptı. TIR'ın dorsesinde yüklü konteyner de yola devrildi.
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Bugün 09:16 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz