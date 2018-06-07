Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ambulans Yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uğur A. yönetimindeki 38 EY 540 plakalı otomobil Ambulans Yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Uğur A. hafif yaralandı.

DURUMU İYİ

Bu sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Yardım Ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralının ilk kontrolleri yapıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı Uğur A. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Durumunun iyi olduğu kaydedildi. Devrilen direk görevliler tarafından kaldırılırken, polis kaza hakkında inceleme başlattı.