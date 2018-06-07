Zohak’ın galası İzmit’te yapıldı

İzmit Belediyesi, 262 Towers, Symbol AVM ve 41 Burda’ nın destekleriyle, yönetmenliğini ve yapımcılığını Adem Uğur ve Feride Gören’in yaptığı, Erkan Çelik, Seda Kement, Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman, Gizem Nur Doğan, Ahmet Özyavuz, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık, Anıl Yıldız ile Nigar Nevruzova’nın oynadığı Zohak filminin galası 41 Burda alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Gala öncesi 41 Burda alışveriş merkezinde bulunan Kosova Sokak’ ta iftar yemeği organizasyonu düzenlendi. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, film oyuncuları ve basın mensupları katıldı.

MARKA ŞEHİR OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Gala öncesi konuşan film yapım ortaklarından Feride Gönen,” Geçen yıl İzmit’te çektik. Korku gerilim tadında bir film oldu. Çok keyif aldık. Standardın dışında bir film çok güveniyoruz. Sizler gibi güzel insanlar tanıdım” dedi. Ardından konuşan Yönetmen Adem Uğur ,” Güzel bir film çektik. Korku filmi deniyor ama drama gerilim diyeli. Bütün İzmit’ li vatandaşları filmimize bekliyoruz” dedi. Son olarak konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “Marka şehir olma yolunda ilerliyoruz. Bu sektörde iş yapmak çok zor. Konaklarımızda yapılmış olması bizlere mutluluk veriyor. Yapımcı yönetmen ve oyunculara teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

EŞ ZAMANLI VİZYONA GİRECEK

Çekimleri İzmit’te gerçekleşen, özgün konusuyla dikkat çeken film, 8 Haziran’ da Türkiye ile eş zamanlı olarak Almanya, Fransa ve Azerbaycan’da vizyona girecek. Psikolojik bir travmanın en yoğun halinin yansıtıldığı film bilmeceleri ile seyirciyi sadece korkutmuyor aynı zamanda izleyicinin filmi yaşamasını sağlıyor.