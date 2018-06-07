Cumhurbaşkanı Adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün Gebze'ye geliyor. Haftalardır devam eden Flormar işçilerinin direnişine destek ziyaretinde bulunacak olan Perinçek 14.00'da Gebze'de olacak.
Bugün 09:45 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:09 TSİ )
Doğu Perinçek, Kocaeli'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün Gebze'ye geliyor.
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Bugün 09:45 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz