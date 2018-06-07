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Doğu Perinçek, Kocaeli'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün Gebze'ye geliyor.

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Cumhurbaşkanı Adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün Gebze'ye geliyor. Haftalardır devam eden Flormar işçilerinin direnişine destek ziyaretinde bulunacak olan Perinçek 14.00'da Gebze'de olacak.

Bugün 09:45 TSİ - Siyaset

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