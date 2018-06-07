Edinilen bilgiye göre, İzmit Caddesi üzerinde Kocaeli yönüne gitmekte olan Yusuf Deveci yönetimindeki motosiklet, Güldibi Mahallesi'nde yoldan çıkmak için manevra yapan Özden Özel yönetimindeki 34 AG 4054 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Deveci ile yanında bulunan Mertcan Şahin'e ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Deveci, buradaki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Kocaeli yolunda kaza: 2 yaralı
Sapanca ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz