Kocaeli yolunda kaza: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İzmit Caddesi üzerinde Kocaeli yönüne gitmekte olan Yusuf Deveci yönetimindeki motosiklet, Güldibi Mahallesi'nde yoldan çıkmak için manevra yapan Özden Özel yönetimindeki 34 AG 4054 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Deveci ile yanında bulunan Mertcan Şahin'e ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Deveci, buradaki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.