AK gençler, bayrak asarken düşerek yaralanan CHP'li genci ziyaret etti

AKP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, bayrak asarken düşerek yaralanan CHP İzmit Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mustafa Can Tekoğlu’nu tedavi gördüğü hastahanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Aykut Çağlayan, "İzmit Gençlerle güzel. Asılan bayrakların rengi farklı olsa da ortak noktamız gençliktir. İzmit’in tüm gençliği bizim kardeşimizdir. Bu vesiyleyle bayrak asarken yaralanan kardeşimize geçmiş olsun diledik, rabbim acil şifalar versin" dedi.