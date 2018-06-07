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Bugün 10:13 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:33 TSİ )

Efe Tur'a 30 lüks araç

Efe Tur kuruluşunun 28’inci yıl dönümünde 30 yeni Temsa aracı bünyesine katmanın gururunu yaşıyor.

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Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleşen araç tanıtım törenine Efe Tur Yönetim Kurulu Başkanı Halit Bıçakve Kadir Alper Birant, Yönetim Kurulu Üyeleri Serap Bıçak, İşletme Müdürü Ferhat Gör, Başkaptan Sorumluları Gökhan Türe, Murat Zeki Şen, İzzet Dağ, Kabin Memurları Sorumlusu MefailKüçükerdoğan,  Araç Teknik Bakım Sorumluları Mustafa Usta, Nurullah Taşçı ve Zeki Ece katıldı.

EFE TUR, GİTMEDİK YER BIRAKMAYACAK

Marmara bölgesi ile başlayan seferlerini, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de hız kesmeden devam ettiren Efe Tur 30 yeni Temsa aracı ile, 8 Haziran 2018 itibari ile Kocaeli ve İstanbul ana kalkışlı olarak Edremit, Akçay, Küçükkuyu, Altınoluk, Ayvalık, Sarımsaklı, Aliağa, Selçuk, Kuşadası, Bodrum, Antalya, Manavgat, Alanya, Kastamonu, Sinop, Çanakkale ve Ankara seferleriyle hizmet verecek.

LÜKS ARAÇLAR

30 adet 2+1 yeni araçlar, konforu, özel tasarımı, geniş aralıklı koltukları, LCD ekranı, uydu kanal yayını, bilgisayar oyunları, USB giriş olanağı, güncel filmleri, belgeselleri ve müzikleri ile yolculuk bitmesin dedirtecek.

Bugün 10:13 TSİ - Ekonomi

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