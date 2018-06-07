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6 ilçeyi sel götürdü! İSU'ya göre hasar yok...

Ülke genelinde yer yer yaz yağmurları etkili oluyor. Dün gece yine mevsim normallerinin üzerinde seyreden sağanak yağıştan Kocaeli de nasibini aldı.

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Dün akşam 22.30 ila 24.00 saatleri arasında meydana gelen ani ve şiddetli sağanak yağış en fazla etkisini İzmit, Körfez ve Gölcük İlçelerinde gösterdi. Bu kısa zaman dilimi içerisinde metrekareye İzmit'te 36 kg, Gölcük'te 30 kg , Körfez'de ise 28 kg yağış düştü. Derince, Körfez, Gölcük, Başiskele ve Kartepe’de de bazı ev ve iş yerlerinde ani yağışlarla beraber su baskınları yaşandı.

JENERATÖRLER DEVREYE GİRDİ

Yağış sırasında meydana gelen elektrik kesintisinden dolayı söz konusu saatler arasında  39 adet terfi istasyonunda bulunan İSU jeneratörleri devreye girdi. 11 adet yağmur suyu terfi merkezinde 38 adet pompa, atık su terfi merkezlerinde 14 adet deşarj pompaları çalıştırıldığı bildirildi.

İSU'YA GÖRE HASAR YOK

Özellikle, İzmit, Gölcük ve Körfez  ilçelerinde etkili olan yağışlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kuka, vidanjör, motopomp, dalgıç pompa olmak üzere 48 adet ekipman,100 personel ve Alo 185 arıza hattı ile gelen ihbarlara müdahale etti. İSU'dan yapılan açıklamaya göre su baskınlarının yaşandığı ilçelerde önemli bir hasar oluşmadı.

Bugün 10:25 TSİ - Gündem

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