Yüzme şampiyonası 2 rekorla başladı

2017-2018 Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası Açılış Seremonisi, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlçe Spor Müdürü, Gökhan Yavaşer, Kocaeli Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Kocaeli Yüzme İl Temsilcisi Barbaros Bayram, Kocaeli Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun , Okul Sporları Tertip Kurulu Üyeleri Gürhan Öztürk ve Mustafa Kürkan'ın katılımlarıyla Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

OKUL SPORLARI YILDIZLAR YÜZME TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YENİ TÜRKİYE REKORU

Gebze Olimpik Yüzme havuzunda devam eden müsabakalarda, 13 Yaş Sırt üstü 200 metre 2.19,26 derecesi ve 100 metre Sırt üstü 13 Yaş 1.05,80 derecesi ile Sudem Denizli Yeni Türkiye Rekoru kırma başarısı gösterdi. Başarılı Sporcu Sudem Denizli’ye Başarı Belgelerini Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Gebze Kaymakamımız Mustafa Güler takdim etti.