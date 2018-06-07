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"Takım elbiseli maratoncu" Dünya Koşu Günü’nü kutladı!

Dağcı ve Doğa sporcusu Rıdvan Şükür ve 'Takım elbiseli maratoncu!' olarak tanınan Bilal Gül, Dünya günü nedeniyle Darıca sahilinde ve Gebze’de koştu.

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5 Haziran 2018 dünü iki maratoncu arkadaş Gebze ve Darıca’da Koşarak Dünya Koşu Günü’nü kutladı. Koşabiliyorken koş felsefesine her zaman inandıklarını söyleyen iki koşu dostu, sporun içinde olmaktan ve koşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Hareket etmek için, koşmak için bir neden bulmamız gerektiğini belirten Şükür, hareketsiz bir yaşantıya ve obezliğe dikkat çekmek adına, Küresel Koşu Günü’nde koştuklarını söyledi. İki arkadaş hafta sonu Sapanca ultra maratonunda hedefe ulaşmak için ter dökecek.

Bugün 10:56 TSİ - Spor

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