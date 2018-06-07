Önceki gün de Gebzespor’un taraftar grubu Eskiçarşı, işçilerin yanına giderek onlara destek verdi. Fabrika önünde Gebzespor bayrağı açan taraftarlar, Flormar işçilerinin talepleri karşılanana kadar Flormar’ı boykot edeceklerini ve ürünlerini kullandırmayacaklarını duyurdu. Flormar işçileri, haklı davalarında yanlarında olan Gebzespor taraftarlarına teşekkür etti.
Bugün 10:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:59 TSİ )
Eskiçarşı'dan Flormar işçilerine tam destek
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kozmetik alanında üretim yapan ve sendikalaştıkları gerekçesiyle işten atılan, direnişe geçen Flormar işçilerine destek ziyaretleri devam ediyor.
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Bugün 10:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz