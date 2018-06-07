Eskiçarşı'dan Flormar işçilerine tam destek

Önceki gün de Gebzespor’un taraftar grubu Eskiçarşı, işçilerin yanına giderek onlara destek verdi. Fabrika önünde Gebzespor bayrağı açan taraftarlar, Flormar işçilerinin talepleri karşılanana kadar Flormar’ı boykot edeceklerini ve ürünlerini kullandırmayacaklarını duyurdu. Flormar işçileri, haklı davalarında yanlarında olan Gebzespor taraftarlarına teşekkür etti.