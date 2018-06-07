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Bugün 10:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:59 TSİ )

Eskiçarşı'dan Flormar işçilerine tam destek

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kozmetik alanında üretim yapan ve sendikalaştıkları gerekçesiyle işten atılan, direnişe geçen Flormar işçilerine destek ziyaretleri devam ediyor.

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Önceki gün de Gebzespor’un taraftar grubu Eskiçarşı, işçilerin yanına giderek onlara destek verdi. Fabrika önünde Gebzespor bayrağı açan taraftarlar, Flormar işçilerinin talepleri karşılanana kadar Flormar’ı boykot edeceklerini ve ürünlerini kullandırmayacaklarını duyurdu. Flormar işçileri, haklı davalarında yanlarında olan Gebzespor taraftarlarına teşekkür etti.

Bugün 10:57 TSİ - Spor

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