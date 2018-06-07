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Çerkeşli hocasını bırakmadı!

Mustafa Erdem başkanlığındaki Çerkeşlispor, hoca konusunda istikrarı tercih etti.

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Buna göre kırmızı-beyazlılar, Yaşar Özgeldi ile nikah tazeledi.. Mustafa Erdem başkanlığındaki Çerkeşlispor, hoca konusunda istikrarı tercih etti. Buna göre Çerkeşli’ye geçtiğimiz sezon ‘karakterli bir takım’ kuran ve ayrıca 1.Küme’deki ilk sezonunda kırmızı-beyazlı ekibi Play-Off’a çıkartarak kulübün tecrübe edinmesini sağlayan Yaşar Özgeldi, 2018-2019 sezonunda da Çerkeşlispor’da görev almaya devam edecek. Emektar teknik adam Yakup Yıldırım ile birlikte kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıracak olan Yaşar Hoca şimdiden çalışacağı oyuncuları kafasında belirledi. Çerkeşlispor’un transferleri kulübün kongresinden sonra gerçekleşecek.

Bugün 10:58 TSİ - Spor

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