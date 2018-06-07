Buna göre kırmızı-beyazlılar, Yaşar Özgeldi ile nikah tazeledi.. Mustafa Erdem başkanlığındaki Çerkeşlispor, hoca konusunda istikrarı tercih etti. Buna göre Çerkeşli’ye geçtiğimiz sezon ‘karakterli bir takım’ kuran ve ayrıca 1.Küme’deki ilk sezonunda kırmızı-beyazlı ekibi Play-Off’a çıkartarak kulübün tecrübe edinmesini sağlayan Yaşar Özgeldi, 2018-2019 sezonunda da Çerkeşlispor’da görev almaya devam edecek. Emektar teknik adam Yakup Yıldırım ile birlikte kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıracak olan Yaşar Hoca şimdiden çalışacağı oyuncuları kafasında belirledi. Çerkeşlispor’un transferleri kulübün kongresinden sonra gerçekleşecek.
Bugün 10:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:59 TSİ )
Çerkeşli hocasını bırakmadı!
Mustafa Erdem başkanlığındaki Çerkeşlispor, hoca konusunda istikrarı tercih etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:58 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz