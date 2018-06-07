Çerkeşli hocasını bırakmadı!

Buna göre kırmızı-beyazlılar, Yaşar Özgeldi ile nikah tazeledi.. Mustafa Erdem başkanlığındaki Çerkeşlispor, hoca konusunda istikrarı tercih etti. Buna göre Çerkeşli’ye geçtiğimiz sezon ‘karakterli bir takım’ kuran ve ayrıca 1.Küme’deki ilk sezonunda kırmızı-beyazlı ekibi Play-Off’a çıkartarak kulübün tecrübe edinmesini sağlayan Yaşar Özgeldi, 2018-2019 sezonunda da Çerkeşlispor’da görev almaya devam edecek. Emektar teknik adam Yakup Yıldırım ile birlikte kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıracak olan Yaşar Hoca şimdiden çalışacağı oyuncuları kafasında belirledi. Çerkeşlispor’un transferleri kulübün kongresinden sonra gerçekleşecek.