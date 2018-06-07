Sportif Direktör Abbas Sır, bu doğrultuda Anıl Demir’i Gebzespor’a kazandırdı. Geçtiğimiz sezon Çayırovaspor’da 11 gol kaydeden 23 yaşındaki hücum oyuncusu, bir süre önce yeşil-siyahlılar ile transfer masasına oturmuş, ancak anlaşma sağlayamamıştı. Daha önce 3.Lig’de Derincespor forması giyen Anıl, Sır ile yaptığı görüşme sonucunda kendisini Gebzespor futbolcusu yapan imzayı attı.
Bugün 10:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:01 TSİ )
Gebzespor’a Demir takviyesi!
Gebzespor her ne kadar 3.Lig’de mücadele edecek olsa da BAL’ın yetenekli oyuncularını kaçırmıyor.
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Bugün 10:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz