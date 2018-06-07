Gebzespor’a Demir takviyesi!

Sportif Direktör Abbas Sır, bu doğrultuda Anıl Demir’i Gebzespor’a kazandırdı. Geçtiğimiz sezon Çayırovaspor’da 11 gol kaydeden 23 yaşındaki hücum oyuncusu, bir süre önce yeşil-siyahlılar ile transfer masasına oturmuş, ancak anlaşma sağlayamamıştı. Daha önce 3.Lig’de Derincespor forması giyen Anıl, Sır ile yaptığı görüşme sonucunda kendisini Gebzespor futbolcusu yapan imzayı attı.